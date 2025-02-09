نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. وتشديد على وصول الكتب المدرسية إلى كافة الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، اليوم الأحد في جميع من المحافظات، على مستوى الجمهورية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا هاما للمديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، بشأن إجراءات الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024.2025.

وشددت الوزارة، بضرورة تأكد مديريات التربية والتعليم على التأكد من وصول الكتب المدرسية إلى كافة الطلاب بالمدارس في جميع المراحل التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متميزة واستكمالًا للاستعدادات النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2024.

كما شددت الوزارة، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بالالتزام بالمتابعة الميدانية الجادة من جانب مديري المديريات، ومديري الإدارات التعليمية للمدارس، وتقديم الدعم اللازم لها الضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وخلوها من أية مشكلات قد تهدد أمنهم، وسلامتهم.

كما شددت على سلامة أغطية الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، ومكافحة الباعة الجائلين، والتأكد من الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة، ورفع أية مخلفات توجد في محيطها.

وضرورة التأكيد على صيانة المعامل والورش، وكافة التجهيزات والمعدات الفنية، والتأكد من صلاحيتها لتدريب الطلاب، وتوفير الخامات اللازمة لتدريب الطلاب، من خلال البنود المالية المخصصة لها.

كما طالبت الوزارة، بالمتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المعظم، والتأكد من وصول الكتب المدرسية إلى كافة الطلاب بالمدارس في جميع المراحل التعليمية.

كما طالبت، بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوى.

وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية، والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس حرصا على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وخاصة عند بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي، وفي حالة الضرورة القصوى.