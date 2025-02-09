نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة جديدة لتعيين 5500 معلم مساعد في العلوم والدراسات الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة جديدة لتعيين 5500 معلم مساعد لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك ضمن خطة الوزارة لسد العجز في الكوادر التعليمية.

تشمل المسابقة تعيين 3500 معلم مساعد في مادة العلوم و2000 معلم مساعد في مادة الدراسات الاجتماعية، وفقًا للاحتياجات الفعلية في الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات.

موعد وطريقة التقديم على وظائف المعلمين 2025

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فترة التقديم على وظائف المعلمين الجدد، والتي تبدأ من 27 فبراير وحتى 12 مارس 2025، ويتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

jobs.caoa.gov.eg

تفاصيل مسابقة تعيين 5500 معلم مساعد