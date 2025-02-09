نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث تشهد البلاد طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وانخفاض في درجات الحرارة ليلًا.
توقعات الطقس اليوم
- نهارًا:
- مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.
- مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- ليلًا:
- شديد البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
الظواهر الجوية المتوقعة
- الشبورة المائية:
- تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
- الأمطار:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
- تمتد أمطار خفيفة مساءً إلى مناطق جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة.
- نشاط الرياح:
- تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|17°C
|11°C
|السواحل الشمالية
|17°C
|10°C
|شمال الصعيد
|18°C
|6°C
|جنوب الصعيد
|23°C
|10°C
نصائح هامة للمواطنين
- ارتداء الملابس الثقيلة خاصةً في ساعات الصباح الباكر والليل.
- القيادة بحذر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، خاصةً على الطرق السريعة والزراعية.
- الاحتفاظ بمظلة (شمسية) أثناء التنقل في المناطق الساحلية تحسبًا لسقوط الأمطار.
- تجنب الأنشطة البحرية على السواحل بسبب نشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة.