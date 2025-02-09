نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث تشهد البلاد طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وانخفاض في درجات الحرارة ليلًا.

توقعات الطقس اليوم

نهارًا: مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية . مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ليلًا: شديد البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.



الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية ، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الأمطار: أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري . تمتد أمطار خفيفة مساءً إلى مناطق جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة .

نشاط الرياح: تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد .



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 17°C 11°C السواحل الشمالية 17°C 10°C شمال الصعيد 18°C 6°C جنوب الصعيد 23°C 10°C

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