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حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في مصر

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حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في مصر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث تشهد البلاد طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وانخفاض في درجات الحرارة ليلًا.

 توقعات الطقس اليوم

  • نهارًا:
    • مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.
    • مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • ليلًا:
    • شديد البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

 

 الظواهر الجوية المتوقعة

  • الشبورة المائية:
    • تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
  • الأمطار:
    • أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
    • تمتد أمطار خفيفة مساءً إلى مناطق جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة على فترات متقطعة.
  • نشاط الرياح:
    • تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 17°C 11°C
السواحل الشمالية 17°C 10°C
شمال الصعيد 18°C 6°C
جنوب الصعيد 23°C 10°C

 نصائح هامة للمواطنين

  1. ارتداء الملابس الثقيلة خاصةً في ساعات الصباح الباكر والليل.
  2. القيادة بحذر بسبب الشبورة المائية الكثيفة، خاصةً على الطرق السريعة والزراعية.
  3. الاحتفاظ بمظلة (شمسية) أثناء التنقل في المناطق الساحلية تحسبًا لسقوط الأمطار.
  4. تجنب الأنشطة البحرية على السواحل بسبب نشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة.
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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