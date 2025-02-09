نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشييع جثمان الأمير كريم أغاخان في أسوان اليوم بحضور رسمي ودولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام اليوم في محافظة أسوان مراسم تشييع جثمان الأمير كريم أغاخان، زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية، بعد وفاته يوم الثلاثاء الماضي في لشبونة، البرتغال عن عمر 88 عامًا.

مراسم الدفن في ضريح أغاخان بأسوان

سيُدفن جثمان الأمير الراحل في ضريح أغاخان، الواقع في البر الغربي لنهر النيل بمدينة أسوان، وهو أحد المعالم السياحية والتاريخية البارزة.

ومن المقرر أن يشهد مراسم التشييع حضور رسمي ودولي، حيث أعلنت محافظة أسوان مشاركة عدد من الشخصيات المهمة، من بينهم:

