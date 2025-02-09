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تشييع جثمان الأمير كريم أغاخان في أسوان اليوم بحضور رسمي ودولي

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تشييع جثمان الأمير كريم أغاخان في أسوان اليوم بحضور رسمي ودولي

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أحمد جودة - القاهرة - تُقام اليوم في محافظة أسوان مراسم تشييع جثمان الأمير كريم أغاخان، زعيم الطائفة الإسماعيلية ورئيس مؤسسة أغاخان للتنمية، بعد وفاته يوم الثلاثاء الماضي في لشبونة، البرتغال عن عمر 88 عامًا.

مراسم الدفن في ضريح أغاخان بأسوان

سيُدفن جثمان الأمير الراحل في ضريح أغاخان، الواقع في البر الغربي لنهر النيل بمدينة أسوان، وهو أحد المعالم السياحية والتاريخية البارزة.

ومن المقرر أن يشهد مراسم التشييع حضور رسمي ودولي، حيث أعلنت محافظة أسوان مشاركة عدد من الشخصيات المهمة، من بينهم:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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