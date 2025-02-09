نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025: أمطار لمدة 72 ساعة ورياح نشطة تزيد الإحساس بالبرودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025، مشيرة إلى استمرار سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري، مع امتدادها إلى القاهرة اليوم.

كما تشهد البلاد نشاطًا ملحوظًا في الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وجنوب البلاد ، وبارد على السواحل الشمالية والوجه البحري .

طقس على ، وبارد على . ليلًا: طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

طقس على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. الأمطار: خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري . خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ، على فترات متقطعة.

الرياح: نشطة على السواحل الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد .

الشبورة المائية: تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية ، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



تحذيرات ونصائح الأرصاد الجوية

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بـ:

✅ ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لتجنب البرودة الشديدة.

✅ الإكثار من شرب السوائل الدافئة للحفاظ على حرارة الجسم.

✅ توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية على الطرق السريعة.

✅ تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الليل المتأخرة.

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