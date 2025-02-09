نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي بشباب برنامج الدبلوماسية الشبابية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء السبت، مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت السياسية الخارجية المصرية والتحديات الجسيمة غير المسبوقة التي تواجهها مصر فى محيطها الاقليمي، مؤكدًا في هذا الصدد علي قدرة السياسة الخارجية المصرية الرشيدة علي التفاعل مع المستجدات الجيوسياسية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة مع الحفاظ علي ثوابتها ومبادئها، مبرزا فى هذا السياق التزام مصر بمبدأ الاتزان الاستراتيجى.

واستعرض الوزير عبد العاطى مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود مصر فى التصدى لها دعما لأمن واستقرار المنطقة وبما يحافظ على الامن القومى المصرى، مشددا على ان وزارة الخارجية وكافة اجهزة الدولة تعمل على إعلاء المصالح الوطنية والتغلب على هذه التحديات.

وشدد الوزير عبد العاطى على محورية دور الشباب المصرى فى رسم مستقبل الوطن والدفاع عن مصالحه، مما يتطلب متابعته للمستجدات والتسلح بالثقافة والعلم والتكنولوجيا الحديثة وتطوير ذاته لمواكبة متطلبات العصر ومواجهة تحدياته.