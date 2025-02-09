نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات محافظة المنيا خلال شهر رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر رمضان 2025، يزداد البحث عن مواعيد قطارات المنيا القاهرة، حيث يسعى العديد من الركاب إلى معرفة الجدول الزمني المحدث لتسهيل تنقلاتهم اليومية بين المحافظتين. توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة متنوعة من القطارات، بما يشمل القطارات الروسية، المكيفة، والخدمة الخاصة، لضمان راحة جميع المسافرين خلال هذا الشهر الفضيل.

وتعد مواعيد قطارات شهر رمضان 2025 ذات أهمية كبيرة للمواطنين الذين يعتمدون على القطار كوسيلة نقل رئيسية، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو التجمعات العائلية. في هذا السياق، نقدم لكم تفاصيل كاملة حول مواعيد قطارات المنيا القاهرة 2025، بالإضافة إلى أسعار التذاكر وأنواع القطارات المتاحة لتناسب مختلف الفئات.

لذلك تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية مواعيد قطارات محافظة المنيا خلال شهر رمضان 2025 في السطور التالية:

مواعيد قطارات المنيا القاهرة في شهر رمضان 2025

قطار 989 مكيف: يتحرك من المنيا في 8:25 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 11:35 صباحًا.

قطار 165 روسي: يتحرك من المنيا في 8:50 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 2:00 مساءً.

قطار 971 مكيف: يتحرك من المنيا في 9:15 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 1:05 مساءً.

قطار 1011 روسي: يتحرك من المنيا في 9:55 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 1:15 مساءً.

قطار 91 روسي: يتحرك من المنيا في 11:00 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 2:50 مساءً.

قطار 833 روسي: يتحرك من المنيا في 12:30 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة في 5:10 مساءً.

قطار 987 مكيف: يتحرك من المنيا في 12:20 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة في 3:35 مساءً.

قطار 937 فرنسي: يتحرك من المنيا في 2:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة في 5:30 مساءً.

قطار 159 مكيف روسي: يتحرك من المنيا في 2:15 مساءً، ويصل إلى القاهرة في 6:50 مساءً.

قطار 3025 مكيف روسي: يتحرك من المنيا في 2:25 مساءً، ويصل إلى القاهرة في 4:40 مساءً.

قطار 3503 مكيف روسي: يتحرك من المنيا في 2:25 مساءً، ويصل إلى القاهرة في 7:00 مساءً.

قطار 891 مكيف روسي: يتحرك من المنيا في 2:35 مساءً، ويصل إلى القاهرة في 5:40 مساءً.

مواعيد القطارات الخاصة في رمضان 2025

قطار 2007 خدمة خاصة: يتحرك من المنيا في 12:55 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 3:55 صباحًا.

قطار 2015 خدمة خاصة: يتحرك من المنيا في 1:20 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 4:20 صباحًا.

قطار 977 مكيف: يتحرك من المنيا في 1:55 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 5:00 صباحًا.

قطار 981 مكيف: يتحرك من المنيا في 3:25 مساءً، ويصل إلى القاهرة في 7:35 مساءً.

قطار 979 مكيف: يتحرك من المنيا في 5:20 مساءً، ويصل إلى القاهرة في 9:20 مساءً.

قطار 935 مكيف: يتحرك من المنيا في 7:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة في 10:05 مساءً.

قطار 89 التوربيني: يتحرك من المنيا في 7:40 صباحًا، ويصل إلى القاهرة في 11:00 صباحًا.

أسعار تذاكر قطارات المنيا القاهرة في رمضان 2025

القطار الروسي: 55 جنيهًا.

القطار الروسي المكيف: 100 جنيه.

القطار المكيف العادي: بين 80 - 105 جنيهات.

القطار المكيف المطور: بين 130 - 175 جنيهًا.

القطار الخدمة الخاصة: بين 130 - 175 جنيهًا.

القطار الفرنسي: بين 130 - 175 جنيهًا.

قطار تالجو: بين 250 - 350 جنيهًا.

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