نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات محافظة الجيزة خلال شهر رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية مواعيد قطارات الجيزة في شهر رمضان 2025، حيث يحرص العديد من المسافرين على معرفة جدول تشغيل القطارات خلال الشهر الكريم. وتعد مواعيد قطارات الجيزة 2025 من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، خاصة مع التعديلات التي قد تطرأ على جداول الرحلات لتتناسب مع ظروف الصيام والإفطار.

مواعيد قطارات الجيزة 2025 في شهر رمضان

تشهد مواعيد قطارات الجيزة 2025 خلال شهر رمضان بعض التغييرات التي تساهم في تسهيل حركة المسافرين، سواء المتوجهين إلى محافظات الصعيد أو الوجه البحري. وتعمل هيئة السكة الحديد على توفير مواعيد مناسبة تتلاءم مع طبيعة الشهر الفضيل، مما يساعد الركاب على التنقل بسهولة.

مواعيد قطارات الجيزة 2025 تشمل مختلف الخطوط، سواء القطارات المكيفة أو العادية، لضمان تلبية احتياجات جميع الركاب. ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الجداول المحددة قريبًا من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد القطارات من الجيزة إلى القاهرة في رمضان 2024

قطار رقم 1007 (روسي): ينطلق من الجيزة الساعة 2:10 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 2:30 صباحًا.

قطار رقم 2013 (مكيف روسي): ينطلق الساعة 2:45 صباحًا، ويصل الساعة 3:05 صباحًا.

قطار رقم 163 (روسي): ينطلق الساعة 3:20 صباحًا، ويصل الساعة 4:10 صباحًا.

قطار رقم 1013 (روسي): ينطلق الساعة 3:33 صباحًا، ويصل الساعة 3:55 صباحًا.

قطار رقم 2007 (خدمة خاصة): ينطلق الساعة 3:42 صباحًا، ويصل الساعة 4:05 صباحًا.

قطار رقم 2015 (مكيف مطور): ينطلق الساعة 4:00 صباحًا، ويصل الساعة 4:20 صباحًا.

قطار رقم 977 (خدمة خاصة): ينطلق الساعة 4:40 صباحًا، ويصل الساعة 5:00 صباحًا.

قطار رقم 999 (فرنساوي): ينطلق الساعة 5:00 صباحًا، ويصل الساعة 5:25 صباحًا.

قطار رقم 1903 (مكيف روسي): ينطلق الساعة 5:30 صباحًا، ويصل الساعة 5:50 صباحًا.

قطار رقم 2009 (مكيف مطور): ينطلق الساعة 6:15 صباحًا، ويصل الساعة 6:40 صباحًا.

قطار رقم 2031 (تالجو): ينطلق الساعة 6:40 صباحًا، ويصل الساعة 7:00 صباحًا.

قطار رقم 141 (روسي): ينطلق الساعة 7:23 صباحًا، ويصل الساعة 7:45 صباحًا.

قطار رقم 1015 (روسي): ينطلق الساعة 7:33 صباحًا، ويصل الساعة 8:25 صباحًا.

قطار رقم 1009 (مكيف روسي): ينطلق الساعة 7:45 صباحًا، ويصل الساعة 8:05 صباحًا.

قطار رقم 1109 (مكيف روسي): ينطلق الساعة 8:02 صباحًا، ويصل الساعة 8:35 صباحًا.

قطار رقم 1089 (نوم): ينطلق الساعة 8:10 صباحًا، ويصل الساعة 8:40 صباحًا.

قطار رقم 185 (مكيف روسي): ينطلق الساعة 8:20 صباحًا، ويصل الساعة 9:10 صباحًا.

قطار رقم 973 (روسي): ينطلق الساعة 8:50 صباحًا، ويصل الساعة 9:15 صباحًا.

قطار رقم 871 (مكيف روسي): ينطلق الساعة 9:00 صباحًا، ويصل الساعة 9:20 صباحًا.

قطار رقم 997 (خدمة خاصة): ينطلق الساعة 9:30 صباحًا، ويصل الساعة 9:50 صباحًا.

قطار رقم 993 (فرنساوي): ينطلق الساعة 9:55 صباحًا، ويصل الساعة 10:20 صباحًا.

قطار رقم 187 (روسي): ينطلق الساعة 10:30 صباحًا، ويصل الساعة 10:55 صباحًا.

قطار رقم 89 (مكيف مطور): ينطلق الساعة 10:40 صباحًا، ويصل الساعة 11:15 صباحًا.

قطار رقم 989 (مكيف مطور): ينطلق الساعة 11:15 صباحًا، ويصل الساعة 11:35 صباحًا.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الجيزة في رمضان 2025