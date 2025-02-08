نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير والممشى السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية اليه.

و بدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال التطوير الجارية بنقطة الوصول للممشي السياحى فى المنطقة بين المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية للأهرامات.

وخلال تفقده استمع المحافظ لشرح تفصيلى من شركة مياه الشرب بشأن توصيل خط تغذية خزانين المياه الخاصين بالممشى السياحى وكذلك شرح من شركة الكهرباء بمد كابلات الكهرباء بمسار الممشى السياحي.

ووجه المحافظ شركات المياه والكهرباء بضرورة رد الشىء لأصله بعد الانتهاء من أعمال توصيل المرافق للحفاظ على الشكل الحضاري.

كما تابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال طلاء واجهات العقارات بمحيط المتحف المصري الكبير بنطاق ميدان الرماية موجهًا رئيس حي الهرم بالمتابعة مع الشركة المنفذة لتسريع وتيرة العمل فى هذا الملف.

كما تفقد المحافظ المنطقة الواقعة خلف مساكن الضباط بطريق الفيوم بمحيط المتحف المصري والتى شهدت أعمال رفع المخلفات منها خلال الفترة الماضية.

حيث وجه خلالها المحافظ بتسوية وتمهيد الطريق ورفع كفاءة المنطقة وإظهاره بشكل حضارى يليق بالمكان.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال التطوير بطريق الفيوم للوقوف على آخر المستجدات من أعمال الزراعات والمسحطات الخضراء واللاند سكيب وأعمال المحولات الكهربائية وموقف مسار الكابلات المغذية لأعمال الإضاءة المنفذة التي ستسهم في إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعى السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.

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