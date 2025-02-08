نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات محافظة كفر الشيخ خلال شهر رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية مواعيد عمل القطارات في محافظة كفر الشيخ خلال شهر رمضان 2025، حيث تشهد حركة النقل والمواصلات في المحافظة تعديلات لضمان توفير خدمة مريحة للمواطنين خلال الشهر الكريم. مع تزايد الطلب على وسائل النقل السريعة بين كفر الشيخ والقاهرة، تأتي هذه المواعيد لتسهيل تنقل الركاب، خاصة مع التغيرات الزمنية المرتبطة بأوقات الإفطار والسحور.

ويبحث المواطنون عن جدول مواعيد القطارات من كفر الشيخ إلى القاهرة والعكس خلال رمضان، حيث يحرص الكثيرون على تنظيم رحلاتهم بما يتناسب مع مواعيد العمل والعبادة. وفيما يلي تفاصيل مواعيد القطارات بين كفر الشيخ والقاهرة خلال رمضان 2025.

مواعيد قطارات محافظة كفر الشيخ خلال شهر رمضان 2025

قطار كفر الشيخ خلال شهر رمضان 2025

مواعيد قطار كفر الشيخ – القاهرة “القطار رقم 810”

موعد الانطلاق: الساعة 4:40 صباحًا من محطة كفر الشيخ.

مدة الرحلة: نحو 3 ساعات و30 دقيقة.

الوصول إلى القاهرة: الساعة 8:15 صباحًا.

المحطات التي يمر بها القطار:

محطة سخا – 4:44 صباحًا

محطة محلة موسى – 4:55 صباحًا

محطة نشرت – 5:03 صباحًا

محطة قلين – 5:10 صباحًا

محطة قلين البلد – 5:17 صباحًا

محطة الشين – 5:23 صباحًا

محطة قطور – 5:35 صباحًا

محطة أبشواي غربية – 5:43 صباحًا

محطة سجين – 5:50 صباحًا

محطة محلة روح – 6:17 صباحًا

محطة بركة السبع – 6:51 صباحًا

محطة قويسنا – 7:04 صباحًا

محطة بنها – 7:21 صباحًا

محطة طوخ – 7:34 صباحًا

محطة قها – 7:44 صباحًا

محطة شبرا الخيمة – 7:55 صباحًا

الوصول إلى القاهرة – 8:15 صباحًا

مواعيد قطار القاهرة – كفر الشيخ “القطار رقم 810”

موعد الانطلاق: الساعة 6:25 مساءً من محطة القاهرة.

الوصول إلى كفر الشيخ: الساعة 9:45 مساءً.

المحطات التي يمر بها القطار:

محطة شبرا الخيمة – 6:40 مساءً

محطة بنها – 7:10 مساءً

محطة قويسنا – 7:24 مساءً

محطة بركة السبع – 7:35 مساءً

محطة طنطا – 8:00 مساءً

محطة محلة روح – 8:16 مساءً

محطة سجين – 8:24 مساءً

محطة أبشواي غربية – 8:30 مساءً

محطة قطور – 8:38 مساءً

محطة الشين – 8:57 مساءً

محطة قلين البلد – 9:03 مساءً

محطة قلين – 9:10 مساءً

محطة نشرت – 9:17 مساءً

محطة محلة موسى – 9:28 مساءً

محطة سخا – 9:35 مساءً

الوصول إلى كفر الشيخ – 9:45 مساءً