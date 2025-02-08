نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل أسواق اليوم الواحد بالأحياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بأحياء الهرم والطالبية العمرانية للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين المقبلين على الاسواق.

والتقى المحافظ واستمع لآراء المترددين على الاسواق للاطمئنان على مستوى الأسعار وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لاحتياجاتهم ونسب التخفيضات مؤكدًا حرص المحافظة فى استمرار تجربة اسواق اليوم الواحد والتوسع فيها بأحياء ومراكز المحافظة لتلبية كافة متطلبات المواطنيين والدفع عن كاهلهم.

وأشار المحافظ إلى أن اسواق اليوم الواحد ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى معارض اهلا رمضان بجانب المعرض الرئيسى المقرر إقامته بأرض شركة الشرقية للدخان بحي العمرانية استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وخلال تفقده شدد المحافظ علي البائعين بالاسواق بضرورة عرض الاسعار والالتزام بالتخفيضات للمواطنين.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة المستمرة للاسواق.

رافق المحافظ محمد مرعى السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة ورؤساء احياء الهرم والطالبية.

IMG-20250208-WA0019

IMG-20250208-WA0018

IMG-20250208-WA0016

IMG-20250208-WA0015

IMG-20250208-WA0014

IMG-20250208-WA0017

IMG-20250208-WA0012

IMG-20250208-WA0011