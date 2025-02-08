نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات محافظة دمياط خلال شهر رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محركات البحث تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات حول مواعيد القطارات في رمضان 2025، خاصة على خطوط الوجه البحري وخطوط الصعيد، حيث يتساءل المواطنون عن التعديلات الجديدة على جداول التشغيل، وما إذا كانت هناك تغييرات في مواعيد قطارات المنصورة في شهر رمضان 2025 لتتناسب مع أوقات الإفطار والسحور، وتكررت تساؤلات مثل: متى تتغير مواعيد القطارات في رمضان؟، وما هي مواعيد القطارات الجديدة في رمضان 2025؟، وجدول مواعيد القطارات بعد التعديل في رمضان"، الأمر الذي يعكس اهتمامًا كبيرًا بتنظيم رحلات السفر خلال الشهر المبارك.

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن تعديلات جديدة في مواعيد بعض القطارات تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك لتوفير مرونة أكبر للمسافرين خلال هذا الشهر الكريم. وشملت التعديلات عددًا من الخطوط الرئيسية، أبرزها خطوط القاهرة - المنصورة، الإسكندرية - المنصورة، وطنطا - المنصورة،

حيث تم ضبط أوقات القيام والوصول لتناسب ظروف السفر خلال رمضان، وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل حركة الركاب وضمان راحة المسافرين، خاصة في أوقات الذروة، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان انتظام الرحلات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين خدمات النقل عبر السكك الحديدية.

مواعيد قطار 1915 - سياحي (القاهرة / المنصورة)

قيام من القاهرة : الساعة 15:20

: الساعة 15:20 مرور بنها : 16:01 - وصول 16:03

: 16:01 - وصول 16:03 المحطة الكبرى : 16:17 - وصول 16:19

: 16:17 - وصول 16:19 مرور سمنود : 16:25 - وصول 16:27

: 16:25 - وصول 16:27 مرور طلخا : 16:32 - وصول 16:40

: 16:32 - وصول 16:40 وصول المنصورة: 16:40

مواعيد قطار 587 / 586 - مكيف (الإسكندرية / المنصورة)

قيام من الإسكندرية : الساعة 12:40

: الساعة 12:40 مرور طنطا : 14:30 - وصول 14:35

: 14:30 - وصول 14:35 مرور محلة روح : 14:41 - وصول 14:42

: 14:41 - وصول 14:42 مرور المحطة الكبرى : 14:50 - وصول 14:52

: 14:50 - وصول 14:52 مرور سمنود : 15:00 - وصول 15:05

: 15:00 - وصول 15:05 مرور طلخا : 15:15 - وصول 15:20

: 15:15 - وصول 15:20 وصول المنصورة: 15:25

مواعيد قطار 63 - ركاب (طنطا / المنصورة)

قيام من طنطا : الساعة 10:50

: الساعة 10:50 مرور برجيه : 10:55 - وصول 10:58

: 10:55 - وصول 10:58 مرور الحصة : 11:05 - وصول 11:08

: 11:05 - وصول 11:08 مرور محلة روح : 11:13 - وصول 11:16

: 11:13 - وصول 11:16 مرور مسقة قرب بيل : 11:21 - وصول 11:24

: 11:21 - وصول 11:24 مرور المحطة الكبرى : 11:27 - وصول 11:30

: 11:27 - وصول 11:30 مرور غزل المحلة : 11:35 - وصول 11:38

: 11:35 - وصول 11:38 مرور المحلة الكبرى : 11:41 - وصول 11:44

: 11:41 - وصول 11:44 مرور قلين المحطة : 11:50 - وصول 11:53

: 11:50 - وصول 11:53 مرور الرجدين : 11:57 - وصول 12:00

: 11:57 - وصول 12:00 مرور ميت خلف : 12:05 - وصول 12:08

: 12:05 - وصول 12:08 مرور ميت عساس هم : 12:15 - وصول 12:18

: 12:15 - وصول 12:18 مرور كفر العرب هم : 12:23 - وصول 12:26

: 12:23 - وصول 12:26 مرور محلة الكرما : 12:30 - وصول 12:33

: 12:30 - وصول 12:33 مرور طلخا : 12:37 - وصول 12:40

: 12:37 - وصول 12:40 وصول المنصورة: 12:50

مواعيد قطار 2017 - مكيف (القاهرة / المنصورة)