نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات محافظة دمياط خلال شهر رمضان 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت محركات البحث تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات حول مواعيد القطارات في رمضان 2025، خاصة على خطوط الوجه البحري وخطوط الصعيد، حيث يتساءل المواطنون عن التعديلات الجديدة على جداول التشغيل، وما إذا كانت هناك تغييرات في مواعيد قطارات المنصورة في شهر رمضان 2025 لتتناسب مع أوقات الإفطار والسحور، وتكررت تساؤلات مثل: متى تتغير مواعيد القطارات في رمضان؟، وما هي مواعيد القطارات الجديدة في رمضان 2025؟، وجدول مواعيد القطارات بعد التعديل في رمضان"، الأمر الذي يعكس اهتمامًا كبيرًا بتنظيم رحلات السفر خلال الشهر المبارك.
أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن تعديلات جديدة في مواعيد بعض القطارات تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك لتوفير مرونة أكبر للمسافرين خلال هذا الشهر الكريم. وشملت التعديلات عددًا من الخطوط الرئيسية، أبرزها خطوط القاهرة - المنصورة، الإسكندرية - المنصورة، وطنطا - المنصورة،
حيث تم ضبط أوقات القيام والوصول لتناسب ظروف السفر خلال رمضان، وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل حركة الركاب وضمان راحة المسافرين، خاصة في أوقات الذروة، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان انتظام الرحلات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين خدمات النقل عبر السكك الحديدية.
مواعيد قطار 1915 - سياحي (القاهرة / المنصورة)
- قيام من القاهرة: الساعة 15:20
- مرور بنها: 16:01 - وصول 16:03
- المحطة الكبرى: 16:17 - وصول 16:19
- مرور سمنود: 16:25 - وصول 16:27
- مرور طلخا: 16:32 - وصول 16:40
- وصول المنصورة: 16:40
مواعيد قطار 587 / 586 - مكيف (الإسكندرية / المنصورة)
- قيام من الإسكندرية: الساعة 12:40
- مرور طنطا: 14:30 - وصول 14:35
- مرور محلة روح: 14:41 - وصول 14:42
- مرور المحطة الكبرى: 14:50 - وصول 14:52
- مرور سمنود: 15:00 - وصول 15:05
- مرور طلخا: 15:15 - وصول 15:20
- وصول المنصورة: 15:25
مواعيد قطار 63 - ركاب (طنطا / المنصورة)
- قيام من طنطا: الساعة 10:50
- مرور برجيه: 10:55 - وصول 10:58
- مرور الحصة: 11:05 - وصول 11:08
- مرور محلة روح: 11:13 - وصول 11:16
- مرور مسقة قرب بيل: 11:21 - وصول 11:24
- مرور المحطة الكبرى: 11:27 - وصول 11:30
- مرور غزل المحلة: 11:35 - وصول 11:38
- مرور المحلة الكبرى: 11:41 - وصول 11:44
- مرور قلين المحطة: 11:50 - وصول 11:53
- مرور الرجدين: 11:57 - وصول 12:00
- مرور ميت خلف: 12:05 - وصول 12:08
- مرور ميت عساس هم: 12:15 - وصول 12:18
- مرور كفر العرب هم: 12:23 - وصول 12:26
- مرور محلة الكرما: 12:30 - وصول 12:33
- مرور طلخا: 12:37 - وصول 12:40
- وصول المنصورة: 12:50
مواعيد قطار 2017 - مكيف (القاهرة / المنصورة)
- قيام من القاهرة: الساعة 12:15
- مرور بنها: 12:45 - وصول 12:50
- مرور قويسنا: 13:00 - وصول 13:05
- مرور بركة السبع: 13:09 - وصول 13:15
- مرور طنطا: 13:23 - وصول 13:25
- مرور المحطة الكبرى: 13:27 - وصول 13:29
- مرور سمنود: 13:35 - وصول 13:40
- مرور طلخا: 13:45 - وصول 13:50
- وصول المنصورة: 13:55