نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وكالة الفضاء المصرية يتفقد الشركات المغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار مشاركته بمؤتمر الفضاء الأفريقي والشرق الأوسط، الذي نظمته المبادرة المغربية لصناعة الفضاء بالشراكة مع منظمة الإيسيسكو، أجرى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، سلسلة لقاءات مع شركات مغربية ودولية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات الفضائية.

ومن ضمنها زيارات لشركات مغربية، منها معهد مهن صناعة الطيران، حيث اطّلع على برامج تدريب الكوادر الفنية في صناعات الفضاء وشركة Collins Aerospace وناقش فيها سبل التعاون في تصنيع مكونات طائرات إيرباص، وأيضا شركة SABAC حيث شهد مراحل تجميع هياكل الطائرات الهليكوبتر.

ومن جانبه كانت اللقاءات رفيعة المستوى ومنها اجتماع مع مدير عام منظمة الايسيسكو والذي بحث فيه تطوير برامج تدريبية مشتركة في علوم الفضاء للدول الإسلامية.



إلى جانب المباحثات الاستثمارية وعرض فرص الاستثمار في "المدينة الفضائية المصرية"، التي توفر إعفاءات جمركية وبنية تحتية متطورة.

ومن منظور رؤية التعاون الأفريقي،أكد صدقي أن الشراكة مع المغرب تُعزز التكامل الصناعي الأفريقي، مشيرًا إلى دور مصر في نقل الخبرات وتوطين تكنولوجيا الفضاء لخدمة أهداف التنمية بالقارة.

جسدت الزيارة التوجه المصري لبناء تحالفات عملية مع القطاع الخاص، تعزيزًا لموقع مصر كمركز إقليمي لصناعة الفضاء.