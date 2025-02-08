نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاة محافظ الغربية ومسؤولين من كارثة سقوط أسانسير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مستشفى كفر الزيات العا بمحافظة الغربية حادثًا مفاجئًا، حيث سقط مصعد كهربائي بشكل غير متوقع خلال افتتاح 8 حضّانات جديدة تبرع بها أحد رجال الأعمال، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحادث

سقط المصعد وبداخله محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، وأحمد الباز صاحب قصر الكبابجي، والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالغربية، إلا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

نجاة محافظ الغربية ومسؤولين من كارثة سقوط أسانسير

نجاة محافظ الغربية ومسؤولين من كارثة سقوط أسانسير

نجاة محافظ الغربية ومسؤولين من كارثة سقوط أسانسير

نجاة محافظ الغربية ومسؤولين من كارثة سقوط أسانسير

افتتاح الحضّانات الجديدة

وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قد افتتح اليوم قاعتين جديدتين لرعاية الأطفال المبتسرين بمستشفى كفر الزيات العام، مجهزتين بـ 8 حضّانات حديثة، بحضور النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد عريبي الأمين العام للحزب بالغربية، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الصحة والتنفيذيين بالمحافظة، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة.