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أحمد جودة - القاهرة - سقط أسانسير مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بسبب الحمولة الزائدة، وذلك أثناء تواجد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء حزب مستقبل وطن، في زيارة لمستشفى كفر الزيات على هامش افتتاح قاعتين جديدتين لرعاية الأطفال المبتسرين.

الحادث لم يسفر عن أي إصابات، حيث نجا المحافظ وجميع ركاب المصعد دون أن يتعرض أحدهم لأي ضرر.

عاجل- سقوط أسانسير بمسؤولين بارزين داخل مستشفى كفر الزيات ( تفاصيل مثيرة)

عاجل- سقوط أسانسير بمسؤولين بارزين داخل مستشفى كفر الزيات ( تفاصيل مثيرة)

افتتاح قاعات جديدة لرعاية الأطفال المبتسرين وتعزيز التعاون لتحسين الخدمات الصحية

وكان اللواء أشرف الجندي قد افتتح قاعتين جديدتين مجهزتين بـ 8 حضّانات حديثة لرعاية الأطفال المبتسرين، في إطار الجهود لتحسين الخدمات الطبية في المستشفى.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات الصحة والتنفيذيين بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن تقديره للتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.

كما شدد على أن المحافظة ستستمر في دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.