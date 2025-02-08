سفير مصر فى مابوتو يبحث مع وزيرة الخارجية الموزمبيقية سبل التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 09:31 مساءً - التقى السفير محمد فرغل سفير مصر فى مابوتو مع السيدة ماريا لوكاس، وزيرة الخارجية الموزمبيقية، حيث قدم لها التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها. وأعرب عن حرص مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع موزمبيق على مختلف الأصعدة، مؤكدا على أن مصر ساهمت تاريخياً في نضال موزمبيق من أجل استقلالها السياسي، وستعمل على دعم مؤسساتها الوطنية.

استعرض السفير محمد فرغل خطة العمل التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الحكومة الجديدة، وتشمل عقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية، وتنظيم الدورة الثالثة للجنة المشتركة، وتفعيل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات للجوازات الرسمية الموقعة عام ٢٠١٩، وتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تعزيز الاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية، وتدشين تعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن تقديرها للموقف المصري الداعم لموزمبيق واستقرارها، مشيرة إلى أن موزمبيق تتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات لدعم جهودها في تحسين حياة المواطنين الموزمبيقيين. كما أكدت على محورية الدور المصري البناء في افريقيا وتعزيز آليات العمل الأفريقي التي تساهم في تحقيق التعاون الأفريقي المشترك.