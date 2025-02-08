الرعاية الصحية تستعراض إنجازاتها وأنشطتها الأسبوعية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 09:31 مساءً - تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تقديم سلسلة الفيديوهات الدورية تحت عنوان "الرعاية الصحية في أسبوع".

يستعرض الفيديو أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، خلال الأسبوع الماضي من السبت 1 فبراير إلى الجمعة 7 فبراير 2025، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

لمعرفة المزيد، ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق للاطلاع على التفاصيل الكاملة.