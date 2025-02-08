مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 08:37 مساءً - ترحب جمهورية مصر العربية بصدور المرسوم الرئاسى بجمهورية لبنان الشقيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وتتطلع لحصول التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان اللبنانى، وتثمن مصر هذه الخطوة الهامة، والتى ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق واستعادة وضعه الإقليمي الذى يستحقه.



ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان خطوة هامة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، ويحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره، كما تؤكد جمهورية مصر العربية أنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.