متحدث الوزراء: سنشهد طفرة فى الاستكشافات وإنتاج البترول والغاز خلال عامين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 07:36 مساءً - تحدث المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحقل ظهر وتفقده لحفار "سايبم 10000"، قائلا: "بدء عمل الحفار للعمل فى حقل ظهر للغاز الطبيعى يعكس جهود الدولة خلال الفترة الماضية لزيادة واستعادة معدلات الاستكشاف".



وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن عودة الحفار مرة أخرى لحقل ظهر واستعادة شركة إينى لمعدلات الإنتاج السابق يعكس ثقتها فى الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى تطوير قطاع البترول.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن بدء الحفار فى استعادة الاستكشافات والحفر مرة أخرى وحفر آبار جديدة فى حقل ظهر سيجعلنا نستعيد معدلات الإنتاج السابقة فى إطار استراتيجية وزارة البترول.

تابع محمد الحمصانى، أغلب العاملين بالحقل مواطنين مصريين، الحفار الجديد يعتمد على تكنولوجيا وقدرات تمكنه من الحفر فى أعماق كبيرة، لافتا إلى أن الحفار وصل منذ أيام قليلة فى نهاية يناير الماضصى والحفر سيبدأ خلال الفترة المقبل وسنشهد زيادة فى الإنتاج بشكل تدريجى.

وأشار محمد الحمصانى إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية قال من قبل إن استعادة معدلات الإنتاج خلال العام الجارى سيمكن مصر من توفير مليار والنصف مليار دولار كان سيتم إنفاقهم على استيراد البترول والغاز الطبيعى من الخارج.

وذكر محمد الحمصانى، أنه خلال العامين المقبلين سنشهد طفرة كبيرة فى الاستكشافات وإنتاج البترول والغاز الطبيعى فى مصر، وجدولة مستحقات الشركات الأجانب وإعادة الثقة والتعاون معم مرة أخرى.