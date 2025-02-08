نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات محافظة القاهرة خلال شهر رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستقبال شهر رمضان 2025، تم الإعلان عن تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2025 على عدد من الخطوط الرئيسية، بهدف تسهيل حركة التنقل بين المحافظات، خاصة خلال أوقات الذروة. وتحرص الهيئة على مراعاة احتياجات الركاب عبر إعادة ضبط مواعيد قطارات القاهرة في رمضان 2025 لتتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي:

قطار رقم 1915 القاهرة - المنصورة

قيام من القاهرة: 3:20 مساءً

الوصول إلى المنصورة: 5:40 مساءً

المحطات الرئيسية: القاهرة - شبرا الخيمة - بنها - منوف - طنطا - سمنود - طلخا - المنصورة

قطار رقم 957/958 الإسكندرية - المنصورة

قيام من الإسكندرية: 1:00 ظهرًا

الوصول إلى المنصورة: 4:25 مساءً

المحطات الرئيسية: الإسكندرية - كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - طنطا - بركة السبع - قويسنا - بنها - شبرا الخيمة - القاهرة

قطار رقم 13القاهرة - الإسكندرية

قيام من القاهرة: 12:00 ظهرًا

الوصول إلى الإسكندرية:3:25 مساءً

المحطات الرئيسية: القاهرة - شبرا الخيمة - بنها - قويسنا - بركة السبع - طنطا - إيتاي البارود - دمنهور - سيدي جابر - الإسكندرية

قطار رقم 917 الإسكندرية - القاهرة

قيام من الإسكندرية:2:00 مساءً

الوصول إلى القاهرة:4:30 مساءً

المحطات الرئيسية: الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور - إيتاي البارود - طنطا - بركة السبع - قويسنا - بنها - شبرا الخيمة - القاهرة

قطار رقم 2017 القاهرة - أسوان

قيام من القاهرة: 3:45 مساءً

الوصول إلى أسوان: 07:30 صباحًا

المحطات الرئيسية: القاهرة - الجيزة - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان

مواعيد قطارات محافظة القاهرة خلال شهر رمضان 2025

تسهيلات جديدة لحجز تذاكر القطارات خلال رمضان 2025

بالتزامن مع تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2025، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفير مجموعة من التسهيلات الجديدة لحجز التذاكر، وذلك لتقليل الزحام وتيسير إجراءات السفر للمواطنين. وتشمل التسهيلات:

إمكانية الحجز الإلكتروني من خلال التطبيق الرسمي للسكك الحديدية.

شراء التذاكر من محطات المترو مثل عدلي منصور، المرج، كوبري القبة، وحلوان، لتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر في المحطات الرئيسية.

تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2025

جاءت تعديلات مواعيد قطارات القاهرة في رمضان 2025 استجابة للزيادة الملحوظة في الإقبال على السفر بين المحافظات خلال الشهر الكريم، حيث يفضل الكثير من المواطنين قضاء الإفطار مع أسرهم قبل العودة إلى أماكن عملهم. كما تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق سيولة مرورية أكبر داخل المحطات، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن مواعيد القطارات في رمضان 2025 ستسهم بشكل كبير في تحسين تجربة السفر للمواطنين، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية الجديدة.

مواعيد القطارات في رمضان 2025.. خدمات محسنة وراحة أكبر للركاب

إلى جانب التعديلات في مواعيد القطارات في رمضان 2025، تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تطوير خدمات السكك الحديدية من خلال: