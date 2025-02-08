مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - ترحب جمهورية مصر العربية بصدور المرسوم الرئاسي بجمهورية لبنان الشقيق بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم ۸ فبراير ۲۰۲٥، وتتطلع لحصول التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان اللبناني.

وتثمن مصر هذه الخطوة الهامة، والتي ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق واستعادة وضعه الإقليمي الذي يستحقه.



ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان خطوة هامة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، ويحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره. كما تؤكد جمهورية مصر العربية أنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.