نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات وجه بحري خلال شهر رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الساعات الأخيرة، تزايدت عمليات البحث عن مواعيد القطارات في رمضان 2025، خاصة على خطوط الوجه البحري، حيث يتساءل المواطنون عن التعديلات الجديدة في جداول التشغيل، وما إذا كانت هناك تغييرات في مواعيد القطارات خلال شهر رمضان 2025، فقد أصبحت استفسارات مثل: "متى تتغير مواعيد القطارات في رمضان؟"، "مواعيد قطارات الوجه البحري في رمضان 2025"، و"جدول مواعيد القطارات بعد التعديل في رمضان" من أكثر الأسئلة المتداولة بين الركاب، وذلك في ظل حرص العديد على ترتيب رحلاتهم بما يتناسب مع أوقات الإفطار والسحور.

في إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستقبال شهر رمضان المبارك، تم الإعلان عن تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2025 على عدد من الخطوط الرئيسية، وذلك بهدف تسهيل حركة التنقل بين المحافظات، خاصة خلال أوقات الذروة.

مواعيد القطارات في رمضان 2025 بعد التعديلات

حرصت الهيئة على مراعاة احتياجات الركاب من خلال إعادة ضبط مواعيد القطارات في رمضان 2025، بحيث تتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة. وجاءت التعديلات على النحو التالي:

قطار رقم 1915 (القاهرة - المنصورة)

قيام من القاهرة: 15:20 (3:20 مساءً)

الوصول إلى المنصورة: 17:40 (5:40 مساءً)

المحطات الرئيسية: القاهرة - شبرا الخيمة - بنها - منوف - طنطا - سمنود - طلخا - المنصورة

قطار رقم 957/958 (الإسكندرية - المنصورة)

قيام من الإسكندرية: 13:00 (1:00 ظهرًا)

الوصول إلى المنصورة: 16:25 (4:25 مساءً)

المحطات الرئيسية: الإسكندرية - كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - طنطا - بركة السبع - قويسنا - بنها - شبرا الخيمة - القاهرة

مواعيد قطارات وجه بحري خلال شهر رمضان 2025

قطار رقم 13 (القاهرة - الإسكندرية)

قيام من القاهرة: 12:00 ظهرًا

الوصول إلى الإسكندرية: 15:25 (3:25 مساءً)

المحطات الرئيسية: القاهرة - شبرا الخيمة - بنها - قويسنا - بركة السبع - طنطا - إيتاي البارود - دمنهور - سيدي جابر - الإسكندرية

قطار رقم 917 (الإسكندرية - القاهرة)

قيام من الإسكندرية: 14:00 (2:00 مساءً)

الوصول إلى القاهرة: 16:30 (4:30 مساءً)

المحطات الرئيسية: الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور - إيتاي البارود - طنطا - بركة السبع - قويسنا - بنها - شبرا الخيمة - القاهرة

قطار رقم 2017 (القاهرة - أسوان)

قيام من القاهرة: 15:45 (3:45 مساءً)

الوصول إلى أسوان: 07:30 صباحًا

المحطات الرئيسية: القاهرة - الجيزة - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان

تسهيلات جديدة لحجز تذاكر القطارات خلال رمضان

بالتزامن مع تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2025، أعلنت الهيئة عن توفير عدد من التسهيلات الجديدة لحجز التذاكر، وذلك لتقليل الزحام وتيسير إجراءات السفر للمواطنين. تشمل هذه التسهيلات:

إمكانية الحجز الإلكتروني من خلال التطبيق الرسمي للسكك الحديدية.

شراء التذاكر من محطات المترو مثل عدلي منصور، المرج، كوبري القبة، وحلوان، لتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر في المحطات الرئيسية.

أهمية تعديل مواعيد القطارات في رمضان 2025

جاءت تعديلات مواعيد القطارات في رمضان 2025 استجابة لزيادة الإقبال على السفر بين المحافظات خلال الشهر الكريم، حيث يفضل الكثير من المواطنين قضاء الإفطار مع أسرهم ثم العودة إلى أماكن العمل. كما تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق سيولة مرورية أكبر داخل المحطات، خاصة خلال فترات الذروة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن مواعيد القطارات في رمضان 2025 ستسهم بشكل كبير في تحسين تجربة السفر للمواطنين، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية الجديدة.