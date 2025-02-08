نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع الهلال الأحمر المصري وتكرم شابين أنقذا 3 أطفال من حريق بفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق وعضو المجلس، إلى جانب عدد من قيادات الهلال الأحمر المصري.

وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري ومتطوعوه في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الجهود تحظى بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزيرة أن الهلال الأحمر المصري، من خلال كوادره ومراكزه اللوجستية، يعمل منذ بداية الحرب على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

كما ناقش الاجتماع جدول الأعمال، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها منذ اندلاع الحرب وحتى الآن.

وعقب الاجتماع، كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي الشابين محمد شعبان وكريم عبدالناصر، تقديرًا لشجاعتهما في إنقاذ ثلاثة أطفال حاصرتهم النيران داخل شقة سكنية بأحد العقارات في شارع فيصل بحي الهرم بمحافظة الجيزة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بتضحية الشابين وموقفهما البطولي، مؤكدة أنهما نموذج مشرف يحتذى به في الإيثار والمبادرة لإنقاذ الأرواح. وأهدت الوزيرة درع الهلال الأحمر المصري إليهما تقديرًا لدورهما البطولي، كما حرصت على الاتصال بزوجتيهما للإشادة بموقفهما النبيل.

وفي إطار تقدير الهلال الأحمر المصري للنماذج الإيجابية في المجتمع، منح المجلس الشابين عضوية تطوعية، بالإضافة إلى تدريب مجاني على الإسعافات الأولية والطوارئ، تعبيرًا عن دعمهما وتشجيعهما على مواصلة العمل الإنساني.

من جانبهما، أعرب الشابان عن امتنانهما لهذا التكريم، مؤكدين فخرهما بالانضمام إلى الهلال الأحمر المصري، ومواصلة جهودهما في العمل الإنساني وخدمة المجتمع.

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