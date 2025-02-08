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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة جوجل، عن مواعيد القطارات في رمضان 2025، حيث يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على التعديلات التي تطرأ على جدول الرحلات اليومية للقطارات، سواء على خطوط الوجه البحري أو القبلي.

ويأتي هذا التغيير في المواعيد بهدف التيسير على المواطنين، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ على روتين الحياة اليومية خلال الشهر الكريم، حيث يسعى المسافرون للوصول إلى وجهاتهم قبل موعد الإفطار أو السحور.

و أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات على جدول تشغيل بعض القطارات خلال شهر رمضان 2025، حرصًا منها على تلبية احتياجات الركاب وضمان تجربة سفر مريحة تتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل.

مواعيد القطارات الجديدة خلال شهر رمضان 2025

تعديل مواعيد القطارات خلال شهر رمضان 2025

خطة مواعيد القطارات في رمضان 2025 ستشمل عدة تغييرات في مواعيد القطارات، خاصة تلك التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المسافرين، وقد أكدت هيئة السكك الحديدية أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025، لتتناسب مع متطلبات المواطنين، خصوصًا القادمين من وإلى الوجه البحري.

ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:

إيقاف تشغيل مؤقت لبعض القطارات: سيتم إيقاف تشغيل قطاري 2027 و2026 من نوع مكيف تالجو (القاهرة - الإسكندرية) والعكس، وذلك حتى إشعار آخر.

تعديل موعد قطار 1915 سياحي (القاهرة - المنصورة): سينطلق القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 15:20 (3:20 مساءً) ليصل إلى المنصورة في تمام الساعة 17:40 (5:40 مساءً)، مما يتيح للمسافرين فرصة الوصول قبل الإفطار بوقت كافٍ.

أسباب تغيير مواعيد القطارات في رمضان

يأتي تغير مواعيد القطارات في رمضان 2025 استجابة لمطالب الركاب، خاصة سكان محافظات الوجه البحري الذين يسافرون بشكل دوري إلى مسقط رأسهم لقضاء وقت الإفطار مع عائلاتهم، لذلك حرصت الهيئة على تعديل بعض الرحلات لضمان سهولة التنقل خلال الشهر الكريم.

كيفية حجز تذاكر القطارات

ولتسهيل عملية السفر خلال شهر رمضان، توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر أكثر من طريقة لحجز تذاكر القطارات دون الحاجة للذهاب إلى المحطات، حيث يمكن الحجز عبر: