برلين تشكر مصر لجهودها في الإفراج عن محتجز ألمانى من قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 05:29 مساءً - قدمت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الشكر إلى مصر، على جهودها في التوصل إلى اتفاق بموجبه يتم الإفراج عن محتجزين من قطاع غزة، وذلك بعد خروج "اوهاد بن عامي" الذى يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى الإسرائيلية.



وقد أفرجت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت: "الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، اوهاد بن عامي"، مقابل إطلاق سراح 183 أسيرا من سجون الاحتلال.

وكتبت " بيربوك" على موقع إكس اليوم السبت: "إيلي، أور وأوهاد - ثلاثة آخرون تم إطلاق سراحهم أخيرًا اليوم، وهذا سبب للفرح ويعطي الأمل. وفي الوقت نفسه، من غير المحتمل أن تعرض حماس الرجال الثلاثة علناً في اللحظة الأخيرة وتجبرهم على إجراء "مقابلات".

وقالت "إن أفكاري تتجه بشكل خاص نحو الألماني الإسرائيلي راز، الذي كنا نخشى معه على حياة أوهاد. بعد مرور 14 شهرًا على إطلاق سراحها، أصبح بإمكانها أخيرًا أن تعانق زوجها أوهاد مرة أخرى".

واختتمت قائلة: "أود أن أشكر فرق التفاوض من مصر وقطر والولايات المتحدة، والآن يتعين علينا أن نواصل العمل معًا حتى يتم التوصل إلى الاتفاقيات المقبلة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيجاد السلام في المنطقة أخيرًا. "