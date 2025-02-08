نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تطلق المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت نقابة الصحفيين اليوم السبت، مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى الذى يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم فى تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابى.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن مشروع التحول الرقمي هو مشروع جبار نتيجه جهود حثيثة للكثير من القائمين عليه، ومع بدايه المجلس الحالي كان هنالك قرار بضرورة التحول الرقمي،حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية لهذا المشروع ولتسهيل نقل البيانات وتم إعداد مناقصه للاستقرار علي أفضل شركة لأعداد المشروع والان يظهر هذا الجهد خلال مشروع التحول الرقمي.

و أكمل أن الموقع الجديد بشكله الجديد سيسمح للصحفيين بتحديث بيناتهم لاستقبال كافه اخبار النقابه، ومتابعه كل الطلبات و الدفع إلكترونيا بمميزات، كما سيتم اليوم أطلاق ابليكيش للموبايل علي الاندرويد وقريبا علي نظام الios.

وأشار إلي أنه سيتم اضافه جزء لأرشفه الصحافه المصريه وهو مشروع آخر يتم العمل عليه،حيث سيحتوي علي أكثر من 1000 صحيفه ووثائق من عهم محمد علي وسيكون بها الكثير من المفاجآت.

كما يتم الاعداد لمكتبه قانونيه كامله يحتوي علي العديد من الأحكام الخاصة بالحريات وغيرها،بالتعاون مع أحدي المؤسسات الأهلية.

ويُعد مشروع التحول الرقمى نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما فى ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.