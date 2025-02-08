فرق طبية بمعبر رفح تتابع الحالة النفسية للمصابين الفلسطينيين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 04:33 مساءً - قالت ريهام إبراهيم، موفدة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن هناك استعدادات يومية تقوم على قدم وساق من قبل الدولة المصرية، من أجل استقبال الجرحى والمصابين، مشيرة إلى أن معبر رفح يستقبل اليوم الدفعة السابعة من المصابين والجرحى الفلسطينيين.

وأضافت «إبراهيم»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه دخل حتى الآن ما يقارب 10 جرحى، والموقف الخاص بحالة المصابين الصحية ما بين المصابين جراء الحرب وما بين الأمراض المزمنة وأيضًا أمراض الأورام موجودة اليوم ولها أولوية، مشيرة إلى أن عمليات التطعيم مستمرة، خاصًة بالنسبة للأطفال.

وتابعت موفدة القاهرة الإخبارية من معبر رفح: «يوجد طاقم طبي خاص بعملية المتابعة النفسية تحديدًا للأطفال والجميع يعلم أن النساء والأطفال في المقدمة بالنسبة لاستقبال الجرحى والمصابين كما هو مخطط له في بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وبدأ أيضًا توافد الرجال والشباب المصابين جراء الحرب».