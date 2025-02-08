وزيرة التنمية المحلية تشارك في تدشين البابا تواضروس الثاني لكنيسة السيدة العذراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 04:32 مساءً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السبت في حفل تدشين قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي

وذلك بحضور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة و بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية مع البابا تواضروس الثاني والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي في وضع حجر الأساس لمبني الخدمات التابع للكنيسة .

ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر لقداسة البابا تواضروس علي دعوتها للمشاركة في تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية تعيش أفضل فترة في تاريخها تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق المواطنة وحرية العقيدة والمساواة بين جميع أبناء الشعب المصري .