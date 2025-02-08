نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترفض التصريحات الإسرائيلية المستفزة تجاه السعودية وتؤكد التزامها بدعم سيادتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها القوية للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تضمنت دعوات غير مقبولة تمس بسيادة المملكة العربية السعودية من خلال اقتراح إقامة دولة فلسطينية على أراضٍ سعودية. ووصفت مصر هذه التصريحات بأنها تعدٍ صارخ على سيادة المملكة، وانتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

التأكيد على دعم مصر للسيادة السعودية

شددت مصر على رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تمثل تدخلًا غير مقبول في شؤون المملكة وتمس بأمنها القومي، مؤكدة أن أمن واستقرار السعودية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي تهديد للمملكة يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، بما في ذلك أمن مصر نفسها.

رفض المساس بالحقوق الفلسطينية

كما أكدت مصر أن هذه التصريحات تتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تشمل إقامة دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وأعربت عن استيائها من الطرح الإسرائيلي الذي يستخف بالحقوق التاريخية والقانونية للفلسطينيين ويسعى إلى التلاعب بمسار القضية الفلسطينية.

دعوة لموقف دولي حازم

أهابت مصر بالمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه هذه التصريحات المستفزة، داعية إلى إدانتها ورفضها باعتبارها خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية، ومحاولة لإثارة التوترات الإقليمية بدلًا من تعزيز فرص السلام العادل والشامل. كما أكدت على وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسيادتها.

تأتي هذه التصريحات المصرية تأكيدًا على التزامها الثابت بدعم وحدة الدول العربية ورفض أي تدخلات أو محاولات للنيل من سيادتها، مشددة على أن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا باحترام السيادة الوطنية لكل دولة، وبدعم الحقوق العادلة والمشروعة للشعوب.



