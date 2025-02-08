نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم للمديريات: حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حظرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا، وجاء ذلك خلال تعليمات أصدرتها للمديريات التعليمية بشأن استعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وأكدت الوزارة في تعليماتها للمديريات، بضرورة مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب وكذلك جميع مظاهر العنف بالمدارس، وتفعيل دور كل من الإخصائي النفسي، والإخصائي الاجتماعي للتصدي لكافة هذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة متلوكيات الطلاب داخل المدارس، من كافة الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية.

جدير بالذكر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، اليوم السبت في عدد من المحافظات، بينما ستنطلق الدراسة غدا الآن في جميع محافظات الجمهورية.