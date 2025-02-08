ضبط 8 قضايا مواد مخدرة في حملة أمنية بأسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 02:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى بدون ترخيص.. عبارة عن (بندقية آلية - 3 فرد محلى).

تنفيذ عدد (821) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" .. عبارة عن

(4 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.