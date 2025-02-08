الشوربجي: الحكومة منفتحة علي شراكة القطاع الخاص وفق التوجيهات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 02:26 مساءً - قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، إن الصناعة عصب الاقتصاد ، والاستثمار في الصناعة أسمي أمانينا .. مشددا على أن الحكومة منفتحة علي شراكة القطاع الخاص وفق التوجيهات الرئاسية .

جاء ذلك فى كلمة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في افتتاح فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع» وحضور ، الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

وأضاف الشوربجي في كلمته : " معا نستطيع" شعار النسخة الحالية من المؤتمر ليس شعارا فحسب بل منهج عمل وخطة مستدامة ، وترجمة لاهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بدعم وتشجيع القطاع الخاص.، " معا نستطيع " و مقدر للحكومة جهودها في إزالة المعوقات ، و حل المشكلات ، وتيسير الاجراءات، والرخص الذهبية لضمان التوسع في الأنشطة وحجم الأعمال وزيادة الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير للخارج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال لقد حققت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلة نوعية وبإجراءات سريعة لتهيئة وتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والتوسع في الاستثمارات الوطنية ، وغني عن الذكر حجم المشروعات العملاقة في مجالات البنية التحتية والطاقة والطرق والمدن الجديدة والمناطق الصناعية .

وأضاف انه اليوم ورغم قسوة التحديات والتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة؛ تواصل بلادنا العمل والإنجاز ولاتتوقف، تتعامل مع الصعاب بحكمة ورؤية وإدارة رشيدة، تحقق نجاحات وتحصد إشادات دولية في العديد من المجالات، ولا يشغلها التحدي الاقتصادي عن متابعة الأوضاع الإقليمية والعالمية بل هي في القلب منها تمارس دورها التاريخي والريادي في المنطقة وتحظى بثقة الجميع النابعة من قدرتها على التعامل بحكمة ونجاح في إدارة أصعب الملفات والقضايا .

وأكد الشوربجي أن الهيئة ستواصل مساندتها للمؤسسات الصحفية القومية بما يمكنها من أداء دورها الوطني على أكمل وجه، ودعم فعالياتها المتنوعة، و تمهيد الطريق أمامها نحو الاستغلال الأمثل لأصولها وتعظيم مواردها وتحسين أوضاعها والتعامل مع التحديات ومواجهتها..