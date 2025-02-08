نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في الاحتفال باليوبيل البلاتيني لشركة سرفييه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 02:26 مساءً - نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع سرفييه يُرسّخ التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نظام صحي مستدام.. وأبرز أوجه الشراكة : تدريب الكوادر الطبية ودعم البحث العلمي والتطوير الدوائي وإدخال أحدث التقنيات لعلاج الأورام

نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية: تعزيز الشراكات الإستراتيجية يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في قطاع الدواء والرعاية الصحية.. ويؤكد: نواصل العمل مع شركائنا لدعم الابتكار الطبي وتحقيق التكامل في تقديم الرعاية الصحية

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل..

شارك الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة في فعاليات الاحتفال باليوبيل البلاتيني لشركة سرفييه مصر، ملقيًا كلمة أكد خلالها على الدور الرائد الذي تلعبه الشركة في دعم قطاع الرعاية الصحية بشكل عام من خلال توفير أدوية مبتكرة تساهم في تحسين حياة الملايين من المرضى، ودعم الابتكار الطبي داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بشكل خاص.

وأشار الدكتور هاني راشد إلى أن قطاع الدواء يُعد أحد الدعائم الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث يسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الصحة العامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.

وأشاد نائب رئيس الهيئة بالتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة سرفييه مصر، والذي يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تطوير خدمات الرعاية الصحية، موضحًا أن هذا التعاون بين الهيئة وسيرفيه يشمل عدة مجالات، من بينها تدريب الكوادر الطبية بمنشآت الهيئة على أحدث أساليب التشخيص والعلاج، ودعم البحث العلمي والتطوير الدوائي، إلى جانب إدخال أحدث التقنيات لعلاج الأورام، مما يتيح للمرضى فرصًا أكبر للحصول على علاجات متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد الدكتور هاني راشد أن هيئة الرعاية الصحية تسعى لتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لضمان استدامة وتطوير الخدمات الطبية، وتحقيق نظام صحي متكامل يواكب أحدث التطورات العالمية، وأضاف أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات هو دافع لمواصلة العمل والتعاون من أجل تحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم صحة وسلامة المواطن المصري، وترسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في قطاع الدواء والرعاية الصحية