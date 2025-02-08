نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 207 مخالفة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي على مدار اسبوع بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي في تنظيم حملات التفتيش والمتابعة الدورية لخطوط السير والمواقف، والذى جاء به نشاط إدارة السرفيس والنقل الجماعى بمختلف القطاعات خلال 6 أيام والتى تضمنت؛ تنفيذ حملة شملت ميادين ( الجيزة، النهضة، لبنان، الكيت كات، الرماية، المحكمة، المنيب) وشوارع وطرق ومناطق ( البحر الأعظم، السودان، الجامعة، التحرير، ناهيا، عرابى، الوراق، العامل الأول، البوهى، المريوطية، فيصل، اللبينى، المنصورية، كرداسة، ناهيا البلد، البوهى، كوبرى الخشب، مقار).

وأشار محافظ الجيزة إنه تم ضبط عدد 208 مخالفة لسيارات السرفيس تضمنت تقطيع ومخالفة خطوط السير ووقوف خارج المواقف الرسمية وعدم إلتزام بالتعريفة المحددة والمعلن عنها بالمواقف وعدم إلصاق خط السير والتعريفة على الوجهات الأمامية للسيارات بالإضافة إلى حجز والتحفظ علي 17 سيارة لتقطيع مسافه خط السير وااوقوف العشوائي والحصول على تعريفة ازيد من المقررة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي ضوء حرصه على منظومة المواقف الحضارية بنطاق المحافظة، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود إدارة السرفيس والنقل الجماعى لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمكونات المواقف الحضارية المستحدثة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الإلتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ تلك الأعمال وفق المعايير والمواصفات المتبعة فى ذلك الشأن للحفاظ على المستوى الحضارى اللائق الذى وصلت إليه منظومة المواقف الحضارية بنطاق المحافظة، مشددا على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بضرورة المتابعة الدورية للمواقف وتحسين مستوى النظافة بها بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة، شكل جهاز السرفيس والنقل الجماعى مجموعات عمل لتنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتى نجحت فى تنفيذ أعمال رفع وتحسين مستوى النظافة للمواقف بنطاق قطاع وسط.