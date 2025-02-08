نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تحذر: 7 سلوكيات مرفوضة داخل القطارات والمحطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحذيرًا لجمهور الركاب بشأن ضرورة الالتزام بالسلوكيات الصحيحة أثناء استخدام القطارات والمحطات، مؤكدة أن المخالفين لهذه التعليمات قد يتعرضون للمساءلة القانونية.

ودعت الهيئة الركاب إلى المساهمة في نشر التوعية ضد السلوكيات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على مرافق السكة الحديد، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى الخدمات وضمان استمراريتها بكفاءة عالية.

السلوكيات المرفوضة في السكة الحديد

رصدت الهيئة مجموعة من السلوكيات التي تؤثر على عمليات التطوير وجودة الخدمة، وشددت على ضرورة تجنبها:

التدخين داخل القطارات أو المحطات.

الجلوس على الأرفف داخل عربات القطار.

وضع الأقدام على الكراسي أو الوقوف عليها.

رمي القمامة داخل القطارات أو المحطات.

عدم الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول.

الكتابة على جدران عربات القطار.

العبث بمهمات عربات القطار.

وأشارت الهيئة إلى أن الالتزام بالسلوكيات الصحيحة يساعد في الحفاظ على مظهر المرافق وسلامتها، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات بجودة تلبي تطلعات الركاب.