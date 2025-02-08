نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا بالفصل الدراسي الثاني وإخطار أولياء الأمور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمديريات التعليمية، بضرورة التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا بالفصل الدراسي الثاني، وذلك للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم غلق أبواب المدارس عقب الانتهاء من طابور الصباح مباشرة، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد مغادرة جميع الطلاب.

كما حظرت الوزارة تحصيل أية مبالغ مالية - تحت أي مسمى - من الطلاب، أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

جدير بالذكر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، اليوم السبت في عدد من المحافظات، بينما ستنطلق الدراسة غدا الآن في جميع محافظات الجمهورية.