نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تشدد الالتزام في الحصة الأولى بالفصل الدراسي الثاني عن حب الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمديريات التعليمية،

بغرس قيم المواطنة، والانتماء، والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

وشددت الوزارة بضرورة الالتزام بأن تكون الحصة الأولى من بداية الفصل الدراسي الثاني، لكل المراحل التعليمية عن حب الوطن، وواجبنا نحوه، وغرس قيم الولاء، والانتماء له.



كما شددت بضرورة التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا بالفصل الدراسي الثاني، وذلك للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم هاتف للتواصل والشكاوى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم غلق أبواب المدارس عقب الانتهاء من طابور الصباح مباشرة، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد مغادرة جميع الطلاب.

جدير بالذكر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، اليوم السبت في عدد من المحافظات، بينما ستنطلق الدراسة غدا الآن في جميع محافظات الجمهورية.