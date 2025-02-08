المجلس القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الدولي الأسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 01:29 مساءً - شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الدولي الأسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث، الذي نظمه معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق وجامعة كومبلوتنسي بمدريد، ويستهدف تسليط الضوء على التعاون بين المجتمعات الأكاديمية فى أسبانيا ومصر فى مجالات السياحة والآثار وغيرها.

حيث شاركت السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، ونقلت لرؤساء الموتمر والحضور تحيات المستشارة أمل عمار ومتابعتها مراحل الإعداد للمؤتمر وتمنياتها بنجاحه وخروجه بالأهداف المرجوة منه .

كما عرضت السفيرة وفاء بسيم مشروعات المجلس والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ في مختلف المجالات ، ومنها مجال السياحة، وأشارت الى المشروع الذي أطلقه المجلس بالتعاون وزارة السياحة المصرية وحكومة إسبانيا حول المعوقات التي تواجه تمكين المرأة في مجال السياحة مثل ظروف العمل غير المواتية ، والنظرة المجتمعية ، والثقافة السائدة والاعتبارات الأسرية وغيرها ، كما عرضت المتطلبات القانونية واللوجستية والاجتماعية اللازمة لاتاحة الفرصة أمام المرأة لتحقيق طفرة في ادائها في هذا المجال الهام ، وحاجتها الي حملات توعوية وبرامج تدريب نوعية تتيح لها المساهمة بجهدها بنسبة تفوق النسبة الحالية التي تشغلها وهي ٧ بالمائة فقط من اجمالي العاملين في القطاع السياحي .

وفى ذات السياق ، وعلى هامش المؤتمر التقت السفيرة وفاء بسيم بالسيدة ماريا ديل كارمن باربا رئيسة مجلس المرأة الريفية في إسبانيا وعضو المجلس الأوربي ، والتي أبدت حرصها علي التواصل مع المجلس القومي للمرأة ، للتعرف على جهوده فى ملف تمكين المرأة وبخاصة المرأة الريفية وأملها في الاتفاق علي صيغة رسمية للتعاون بين المجلسين وتبادل الخبرات والزيارات .

جدير بالذكر أن المؤتمر تناول محورين أساسيين هما الاتجاهات الجديدة في السياحة والفندقة ، و تمكين المرأة في مجال العمل السياحي.