نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنسبة 30%.. خطوة جديدة بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، رئاسة الوزراء، الخميس الماضي، يطالب فيه بإدراج الصحفيين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بتطبيقها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وطالب “البلشي” في خطابه، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30%، اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بدراسة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين، ونظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، المتمثّلة في ارتفاع معدّلات التضخم وزيادة الأسعار.