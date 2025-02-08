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بنسبة 30%.. خطوة جديدة بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

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بنسبة 30%.. خطوة جديدة بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، رئاسة الوزراء، الخميس الماضي، يطالب فيه بإدراج الصحفيين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه بتطبيقها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وطالب “البلشي” في خطابه، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 30%، اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، بدراسة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين، ونظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، المتمثّلة في ارتفاع معدّلات التضخم وزيادة الأسعار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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