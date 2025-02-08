عمرو أديب: إحنا 120 مليون مصرى وإذا كتب علينا القتال فنحن نحب ذلك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 12:36 صباحاً -

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الدولة المصرية لديها اتفاقيات سلام، ولكن إذا حدث غير ذلك فنحن على أكمل استعداد"، متابعا: "لما تسأل المصري لو السلام مع إسرائيل، يقولك يا راجل المركب اللي تودي، الإسرائيلي لا".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية": "احنا مع وضع سائل جدا، جايز موقفي النهاردة أه وبكرة لا، وترامب ونتنياهو بيغيروا مواقفهم زي ما بيغيروا الشراب، حسب المصلحة وماذا يحدث.. وعندك عناصر قوة مش شايفها، أنت مصر اللي عملت اتفاقية السلام ويجب أن تحافظ عليها إسرائيل وأمريكا، وعندك تأييد شعبي واضح، وعندك جيش عظيم وطني يوضع في الحسابات، من هنا أرى أننا يجب أننا دائما نشتبك.. وهذه أيام الحكمة، دائما الحكمة تجد من يهاجمها ولا يفهمها".

وتابع عمرو أديب: "إحنا 120 مليون، وإذا كتب علينا القتال، والمصريين يحبون دا لأننا في حروب من مئات السنين، حقيقة الأمر تستطيع أن تحقق بقدرات موجودة نفس النتائج اللي تحققها في الحرب وأحسن وأفضل".

وأكمل: "عندك العلاقات، علاقتك بأمريكا جيدة، وإسرائيل فيها توتر، والنهاردة التليفزيون الإسرائيلي بيقول حطوا قوات وفي بينا اتفاقية سلام ودي الاستراتيجية".