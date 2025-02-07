عمرو أديب: سيناء ليست للبيع ومصر تذهب إلى أمريكا قوية وبتأييد شعبى لرفض تهجير الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 فبراير 2025 11:25 مساءً - أكد الإعلامي عمرو أديب أن سيناء ليست للبيع والدولة المصرية تذهب إلى الولايات المتحدة قوية وبتأييد شعبي كامل لرفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية": "أنت عندما تذهب الآن، بتذهب ومصر قوية.. وهم دائما يستخدموا هذا الأمر وأنه الشعب مش مؤيدك، وبقولك في هذا الأمر تأييد شعبي ألف في المية، والقرار المصري توافق توافقا أسطوريا مع رغبة الشعب المصري ومشاعره، ومش في موضوع تهجير الفلسطينيين بس، إنه محدش يجى يستوطن في سيناء، وسيناء ليست للبيع".

وتابع عمرو أديب: "بتضايق جدا من الناس اللي بتعلي قوي، ومعروض علينا دشليون، لا، يعني لو كانوا زودوا شوية، أو دا اختبار، الشريف لا يختبر، أنت لا تبيع أرضك.. والناس فاكرة هو تهجير بس، أنت لا تبيع أرضك ولا تصفي القضية الفلسطينية".