وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد ختام مبادرة أجازتك في مركز شباب

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مبادرة "أجازتك × مركز شباب" اليوم الجمعة السابع من فبراير 2025، من مركز شباب ميت عقبة التابع لإدارة شباب العجوزة بحضور عدد كبير من المترددين والمستفيدين باختلاف أعمارهم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيثتم تنفيذ المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز دور مراكز الشباب في استغلال أوقات فراغ النشء والشباب خلال أجازة منتصف العام، كما تأتي استكمالًا للمبادرة الرئاسية "بداية " لبناء الإنسان ورؤية مصر 2030.

بدأ حفل الختام باستقبال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، يرافقه الدكتورة ايمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب باصطفاف للكشافة والجوالة، وشباب أندية التطوع، تلاه استعراض لفرق الكاراتيه بالملعب ثم تفقد معسكر ومعرض الكشافة والجوالة، أعقب ذلك توجه وكيل الوزارة إلى ملعب النجيل الصناعي لمشاهدة تدريبات فرق المركز مع متابعة نهائي دوري للطلائع، كما تفقد فصول محو الأمية وأثنى على تنوع أنشطة بالمركز والإقبال الكثيف من قبل النشء والشباب على ممارسة الألعاب.

وعقب انتهاء الجولة توجه الدكتور محمود الصبروط إلى المنصة لتكريم الفريق الفائز وقبل التكريم قدم المركز فقرة فنية للتنورة،ثم بدأ بتكريم المتميزين واختتم اليوم بتكريم العمال، الجنود المتميزين في مركز الشباب لما لهم من دور كبير في الحفاظ على النظام والنظافة داخل المركز منذ أعوام طويله مما جعلها فقرة تحمل اسم "العرفان بالجميل"، وانتهى اليوم بتسليم بعض الدروع الرمزية.

حيث استهدفت المبادرة توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من النشء والشباب خلال فترة الإجازة،حيث تعد مراكز الشباب بمثابة الحصن الآمن لهم، وتلعب دورًا محوريًا في استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، سواء على المستوى الشخصي من خلال تنمية مهاراتهم الرياضية والثقافية، أو على المستوى المجتمعي بإعداد جيل واعٍ ومسؤول.

كذلك تحقيق التفاعل الإيجابي بينهم، يسهم في الحفاظ عليهم من التأثيرات السلبية واستغلال طاقتهم بالشكل الأمثل، وحققت المبادرة رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات والأعمار،تحقق طموحاتهم وتسطر فرحتهم.

وأكد الصبروط، خلال فترة المبادرة على أن الدولة ممثلةفي وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالجيزة تبذل جهودا مستمرة لتطوير مراكز الشباب ودعم الأنشطة بها، لتكون متنفسًا مثاليًا وآمنًا للنشء والشباب، كما أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة استراتيجية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية.

رافق وكيل الوزارة بالإحتفال الدكتورة ايمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، اسلام يس مدير إدارة شباب العجوزة،و أشرف على الاحتفال إلهام فؤاد مدير اداره تنمية الشباب،ادارة العلاقات العامة والإعلام، وهيئة التنفيذ بقيادة كابتن حمود دعبس المدير التنفيذي للمركز وبحضور أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب، وشيرين الجارحي، وأماني حسن من إدارة العلاقات العامة والاعلام، وعدد كبير من مديري الإدارات المركزية والفرعية.

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