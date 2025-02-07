قمة نارية في الدوري.. تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي يضم أحمد حسام ومحمود جهاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 فبراير 2025 06:32 مساءً -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج وأحمد محمود ومحمد حمدي وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد عاطف وحسام أشرف.