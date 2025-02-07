نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف خالية للمهندسين بالمونوريل ومترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة لتشغيل مونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- ذكور فقط.

- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس هندسة (مدني / كهرباء / كهروميكانيكا / اتصالات/ إلكترونيات/ميكاترونيك)

- السن: لا يزيد السن على (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.

- محل الإقامة: من قاطني القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الإنجليزية (القبول لا يقل عن 70% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

- الإلمام بالحاسب الآلي (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL معتمدة).

- اجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبي بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر طبقا وشروط الوظيفة).

- اجتياز الاختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

- اجتياز الاختبارات الشخصية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا)

ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من ( 08 / 02 / 2025) حتى ( 18 / 02 / 2025)

- صورة من المؤهل الدراسى.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنه

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

وتقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من (08 / 02 / 2025) حتى (18 / 02 / 2025).