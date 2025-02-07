نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الإعلاميين الرياضي يقيم حفله الأول لتكريم معاشات ماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حفل إقامة نادي الإعلاميين الرياضي، ساده الحب والألفة بين الجميع الذين توجهوا بالشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي الإعلاميين، برئاسة طارق الشرباصي، الذي أكد أن فكرة الحفل جاءت من مجلس إدارة النادي تقديرًا وعرفانًا لزملاء العمل الذين أفنوا عمرهم في خدمه الإعلام المصري الوطني، وبذلوا كل جهد لجعل ماسبيرو في الصدارة، وحققوا ريادة ماسبيرو في المنطقة العربية لأجيال عديدة.

وأضاف "الشرباصي" أن هذا هو الحفل الأول وسيتم تنظيم حفلات أخرى لتكريم الزملاء المُحالين للمعاش من مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الأمل والتفاؤل يسود أبناء الهيئة الوطنية للإعلام، في ظل القيادة الجديدة الكاتب الكبير أحمد المسلماني، الذي يسعى بكل قوة لعودة ماسبيرو منارة الإبداع والثقافة.

ووجّه “الشرباصي” الشكر والتحية لأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلاميين الرياضي، لما بذلوه من جهد لتنظيم الحفل الأول لتكريم الزملاء المُحالين للمعاش.

حضر الحفل عدد كبير من الزملاء المُحالين للمعاش الذين تم تكريمهم، وأعضاء النادي ومجلس الإدارة، وأثنى الحضور على فكرة حفل التكريم والتنظيم الرائع له، وأنها لفته طيبة من مجلس إدارة نادي الإعلاميين بقيادة طارق الشرباصي.

وقد اصطحب طارق الشرباصي جميع الحضور في جولة داخل النادي؛ لإطلاعهم على ما تم من إضافات وتجديدات في خدمات النادي؛ حيث أعرب الجميع عن تقديره وإعجابه بما تم من تحديث، وإضافات لتقديم خدمات متميزة لكافه الأعضاء بنادي الإعلاميين الرياضي، متمنين المزيد من التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة.

4280e593-a493-4078-ab8a-245d7d5acfe7

f68f4213-6285-4ea8-a07b-ad932974a034

fffe17c6-e704-41ea-b603-8b91fcf017b5

eb9f365e-cbcd-4531-b7d7-01a1e13f0855

3471adfc-d32d-4a38-9bc4-88590fbd6d01