انت الأن تتابع خبر نيابة القاهرة الجديدة تتسلم تقرير الطب الشرعي الخاص بـ طالبة التجمع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وكشف تقرير الطب الشرعي، عن وجود إصابات وكسور بالطالبة المعتدى عليها، كما طلب الطب الشرعي إعادة عرض طالبة التجمع للكشف عليها من جديد بعد 3 أشهر.



أصدرت النيابة قرار جديد في واقعة كارما طالبة المدرسة الدولية في التجمع الخامس التي تم الاعتداء عليها من قبل زملائها، وإصابتها في الأنف الأسبوع الماضي.

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالطالبة "كارما"، لبيان تفاصيل إصابتها خلال التعدي عليها، لتوصيف التهم الموجهة للطالبات الثلاثة في واقعة التعدي على كارما طالبة المدرسة الدولية في التجمع الخامس.

وفي وقت سابق، انتهت النيابة العامة من الاستماع لأقوال الطالبة "كارما" في واقعة التعدي عليها داخل مدرسة خاصة بالتجمع، وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تعرضت للاعتداء من قبل الطالبات الثلاثة، كما استمعت نيابة القاهرة الجديدة، إلى أقوال الطالبة كارما المجني عليها في واقعة التعدي عليها داخل مدرسة شهيرة بالتجمع، واتهمت الطالبة التي حضرت إلى النيابة على كرسى متحرك مع والدها، الفتيات الثلاثة بالتنمر عليها والتعدي عليها داخل المدرسة.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كارما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، واطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالتقصير والإهمال وتم إصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.

محامي كارما طالبة المدرسة الدولية في التجمع

من جانبه تقدم المستشار ربيع الخلايلي دفاع الطالبة كارما بطلب للنيابة العامة بتحريك الدعوى ضد المدرسة الخاصة التي شهدت واقعة التعدي على الطالبة كارما، بسبب الإهمال الجسيم التي اقترفته المدرسة في حق الطالبة، موضحا أنه سيطالب بتعويض مادي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالطالبة المجني عليها.

إخلاء سبيل الطالبات المتهمات بالتعدي على كارما طالبة المدرسة الدولية في التجمع

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كارما داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس بضمان مالي على ذمة القضية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كرمه داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، تنفيذا لقرار ضبطهن من النيابة، ويتم التحقيق معهن فى الواقعة.

من جانبه رأى والد الطالبة المصابة في مدرسة دولية على إثر مشاجرة طالبات، أن ما حدث صدمة إجتماعية وما حدث في بنتى نفسيا أكبر من أى أصابة تعرضت لها، متمنيا لها الشفاء “ربنا ياخد بأيد بنتى وتتعافى وأشوفها كويسة، مناخيرها تعرضت لكسر مضاعف، منتقدا المدرسة بسبب عدم توفير الحماية لابنته، كما أن المدرسة لم تتدخل وتطلب الإسعاف، معقبا:" أنا اللى روحت خدت بنتى للمستشفى وحتى مشرفة المدرسة كانت وافقة تتفرج".