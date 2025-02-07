نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول 12 مدرسة جديدة الخدمة في الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن دخول ١٢ مدرسة انشاء جديد وتوسعات للمنظومة التعليمية بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك فى إطار حرص المحافظة على التوسع فى إنشاء المدارس لمواجهة وتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأوضح محافظ الجيزة أن المدارس تتنوع ما بين انشاء جديد وإحلال جزئي وتوسعه وذلك بتكلفة تصل إلى ٢٦٥ مليون جنية حيث توفر ٣٧٠ فصل دراسي جديد لابناءنا الطلاب يساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية.

وأوضح محافظ الجيزة ان المدارس تضم مدرسة الوفاء الثانوية بوراق العرب بحي الوراق ومدرسة خليل اللمعي الثانوية بقرية سقارة بمركز البدرشين ومدرستي الحكمة للتعليم الأساسي بكفر نصار والحاج حلمي الدالي بمنشأة البكاري بحي الهرم ومدرسة بين السرايات الجديدة المشتركة بحي الدقي وتوسعه مدرسة عثمان أحمد عثمان بنات بمنطقة الكوم الاخضر بحي الطالبية ومدارس المهندس شريف اسماعيل الابتدائية وخالد بن الوليد للتعليم الأساسي وعمرو بن العاص الرسمية لغات والمستشار عدلي منصور للتعليم الأساسي والشهيد العميد إبراهيم الرفاعي رسمي لغات ومجدي يعقوب للتعليم الأساسي وذلك بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم انتهت من أعمال التجهيزات النهائية للمدارس لتستقبل الطلاب بالفصل الدراسى الثانى مشيرًا إلى إنه تم توجيه شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بإنهاء إدخال المرافق اللازمة للمدارس المقرر دخولها الخدمة بالفصل الدراسى الثانى.

وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من باقى مشروعات الإنشاء والصيانة والتوسعات للمدارس الجارى العمل بها

لافتًا إنه تم التأكيد من خلال مديرية التربية والتعليم على انتهاء المدارس من أعمال الصيانات البسيطة للأثاثات والتأكد من النظافة العامة للفصول ودورات المياه والمدارس وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى إضافة إلى التأكيد على استبدال أى ألواح زجاجية مكسورة بالفصول بأخرى بلاستيكية حفاظًا على سلامه الطلاب ولعدم تعرضهم لأى إصابات.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أى مخلفات أو إشغالات وتمشيط دورى لها.

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكيد على الإدارات التعليمية بتنفيذ الإجراءات الوقائية التى يجب اتخاذها بالمدارس ضد أى أمراض وفيروسات وذلك من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور عن طريق التعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه فى طابور الصباح وإقامة ندوات بالاستعانة بأطباء متخصصين للتوعية ولوحات إرشادية وعقد اجتماعات توعيه بمجلس الاباء والامناء والمعلمين وعرض فيديوهات تعليمية للطلاب بحجرات الأوساط المتعددة بالمدارس.