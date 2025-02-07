تعرف على قائمة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.. عمر مرموش يزين القائمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 فبراير 2025 03:32 مساءً - شهدت قائمة مانشستر سيتي لمباريات ملحق دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا تواجد الدولي المصري عمر مرموش، بعد تسجيله فى المسابقة برفقة الصفقات الجديدة، حيث لم يشارك فى آخر مباريات دور المجموعات بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي.

ولم يتمكن عمر مرموش من المشاركة فى مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج البلجيكي التي أقيمت بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3 – 1.

وجاء ذلك نتيجة المادة 32 من لوائح دوري أبطال أوروبا، بسبب مشاركة اللاعب المصري مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، حيث يحق للنجم اللعب مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال بداية من الأدوار الإقصائية بعد مشاركته مع فريقه الألماني السابق في الدوري الأوروبي الموسم الجاري.

كما شهدت القائمة عودة الإسباني رودري المتوج بجائزة الكرة الذهبية الأخيرة، وذلك تحسباً لإمكانية المشاركة فى المباريات المقبلة من البطولة، فى الوقت الذي يحتاج فيه وقتاً للتعافي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون، ستيفان أورتيجا مورينو، سكوت كارسون.

المدافعون: مانويل أكانجي، ناثان آكي، روبن دياس، جون ستونز، عبد القادر خوسانوف، جوسكو جفارديول.

لاعبو خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، جاك جريليش، كيفن دي بروين، بيرناردو، رودري، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيس، جيمس ماكاتي، فيل فودين، جيريمي دوكو، سافينيو.

المهاجمون: إيرلينج هالاند، وعمر مرموش

لاعبو القائمة ب

أوسكار بوب، ماكس ألين، ريكو لويس، نيكو أوريلي.