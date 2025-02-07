ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 فبراير 2025 02:27 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من تاجرين، بقيام سيدة وصحبتها أخرين «مجهولين» بالنصب عليهما وإيهامهما باكتشافهم قطع أثرية بقطعة أرض بمنطقة البدرشين بالجيزة والاستيلاء منهما على مبلغ مالي نظير حصة من القطع الأثرية المستخرجة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 7 أشخاص، مقيمون بمحافظتي القاهرة والجيزة.. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.