وزير الخارجية والهجرة يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي المصري من الدرجات الحديثة والمتوسطة

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أحمد جودة - القاهرة -

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة، وذلك في إطار الحرص على عقد لقاءات دورية مع الأعضاء الدبلوماسيين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وتطوير آليات العمل.

وأكد وزير الخارجية، على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في تمثيل مصر بالخارج، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والأزمات غير المسبوقة التي تعاني منها المنطقة.

اجتماع وزير الخارجية والهجرة مع أعضاء السلك الدبلوماسي

كما شدد وزير الخارجية، على ضرورة بذل جهود مكثفة لتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية والدفع بمصالح مصر الوطنية، والالتزام بأقصى درجات المهنية والكفاءة.

كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية العمل بشكل متكامل ومتناغم بين مختلف القطاعات والإدارات في الوزارة والبعثات المصرية في الخارج، بما يسهم في تنفيذ التكليفات والمهام، ويخدم الأمن القومي المصرى.

وأعرب وزير الخارجية، عن اهتمام الوزارة بتمكين الكوادر الشبابية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأجيال السابقة في العمل الدبلوماسي، مستعرضا تقاليد ومسيرة وزارة الخارجية التي تحرص دائمًا على الجمع بين خبرات الأجيال المتعاقبة ونشاط الأجيال الحديثة.

بدر عبد العاطي يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي لبحث التطورات الإقليمية

وفي ختام اللقاء، دار حوار تفاعلي بين الوزير عبد العاطي، والأعضاء الدبلوماسيين، استمع خلاله إلى أفكارهم ومقترحاتهم بشأن التطورات الإقليمية وسبل تطوير مسارات العمل في الوزارة.